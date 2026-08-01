Saraikela News: सरायकेला में दिनों से दो हजार घरों में जलापूर्ति ठप

Saraikela News: सरायकेला शहरी क्षेत्र में हजारों घरों में जलापूर्ति ठप है। यह समस्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मोटर जलने के कारण हुई है। एक मोटर को मरम्मत कर लगा दिया गया है, जबकि दूसरे की मरम्मत का काम शनिवार तक पूरा होने की उम्मीद है। शहर में अवैध पानी कनेक्शन भी जल संकट का एक बड़ा कारण हैं।

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला शहरी क्षेत्र में गुरुवार से दो हजार घरों में जलापूर्ति ठप है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मोटर जलने से यह स्थिति आई है। फिलहाल दो जले मोटर में से एक को मरम्मत कर लगा दिया गया, जबकि दूसरे जले मोटर को शनिवार तक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की देखरेख, पानी को लिफ्ट कर शहर के तीन जलमीनार तक पहुंचाने और दिन में दो समय जलापूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संवेदक स्वराज सिंहदेव को दी गई। इसके लिए सालाना 23 लाख रुपये का टेंडर है। जिसके तहत संवेदक को ऑपरेटर व हेल्पर रखकर सुचारू आपूर्ति और रखरखाव करना होता है। इसके बावजूद शहर में पानी बंद होना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार मोटर खराब होने के कारण शहर की प्यास बुझना बंद हो चुकी है。

संवेदक की स्थिति संवेदक का कहना है कि दो साल पहले ही तत्कालीन एसडीओ पारुल सिंह ने संकट से निपटने के लिए प्लांट में एक अतिरिक्त मोटर लगाने का निर्देश दिया था। इसके लिए विभाग को प्राक्कलन बनाने का आदेश भी हुआ था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण वह फाइल आजतक दबी रह गई और कोई अतिरिक्त मोटर नहीं लगाई गई। पीएचईडी ने इस पर कोई रुचि नहीं लिया, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अवैध कनेक्शन का प्रभाव संवेदक ने शहर की जल व्यवस्था चरमराने का सबसे बड़ा कारण अवैध कनेक्शनों को बताया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार शहर में मात्र 1836 वैध पानी के कनेक्शन हैं। लेकिन जमीन पर अवैध कनेक्शनों की वजह से यह संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। सिंहदेव के अनुसार, शहरी क्षेत्र के गेस्ट हाउस और राजबांध इलाके में अवैध कनेक्शनों की भरमार है।

नगर पंचायत की भूमिका दो साल पहले तत्कालीन एसडीओ ने नगर पंचायत को इन अवैध कनेक्शनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन ने आजतक इसकी कोई जांच नहीं की। इसी अत्यधिक लोड और अवैध खिंचाव के कारण प्लांट की मोटरों पर दबाव बढ़ता है और वे बार-बार जल जाती हैं。