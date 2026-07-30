Saraikela News: जिले में एसआईआर डिजिटाइजेशन कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण

Saraikela News: सरायकेला जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता अभिलेखों का डिजिटाइजेशन सफलता पूर्वक पूरा हुआ। 8,92,189 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम सौ प्रतिशत पूर्ण हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस उपलब्धि पर जिलेवासियों की सराहना की और भविष्य में सहयोग की अपेक्षा की।

Saraikela News: सरायकेला। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों ईचागढ़, सरायकेला और खरसावां में मतदाता अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया। जिले के 8,92,189 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। वहीं लंबित डिजिटाइजेशन की संख्या शून्य है। 50-ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,88,888 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया गया। इनमें 2,55,770 निर्वाचक प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। 33,118 एएसडीडी मार्क प्रकरणों सहित कार्य सौ प्रतिशत पूर्ण हुआ। 51-सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 3,74,735 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया गया। इनमें 3,00,953 निर्वाचक प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। 73,782 एएसडीडी मार्क प्रकरणों सहित कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हुआ। 57-खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 2,28,566 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया गया। इनमें 2,08,643 निर्वाचक प्रपत्र डिजिटाइज किए गए और 19,923 एएसडीडी मार्क प्रकरणों सहित कुल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हुआ。

उपलब्धियों की सराहना इस उपलब्धि पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नीतीश कुमार सिंह ने जिले वासियों को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत डिजिटाइजेशन कार्य का शत-प्रतिशत पूर्ण होना गर्व का विषय है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, पर्यवेक्षकों, स्वयंसेवकों और सभी संबंधित विभागों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

जन सहभागिता उन्होंने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्य में जिले की आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया सक्रिय सहयोग इस सफलता का आधार रहा है। जागरूक नागरिकों ने सही जानकारी उपलब्ध कराने, समय पर आवश्यक सहयोग देने, अभियान को सफल बनाने में सराहनीय भूमिका निभाई।

भविष्य की अपेक्षा उन्होंने जिले वासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की आगामी प्रक्रियाओं में भी इसी प्रकार सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग बनाए रखने की बात कही ताकि निर्वाचन नामावली को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने का उद्देश्य सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके।