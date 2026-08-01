Saraikela News: बीएलओ और पर्यवेक्षकों को मतदाताओं की जमीनी हकीकत का पता लगाने का मिले निर्देश

Saraikela News: सरायकेला। जिले में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 1,26,823 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट यानी एएसडीडी श्रेणी में पाए गए हैं। अब इन सभी मतदाताओं की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों को फील्ड में उतार दिया गया है। सितंबर के अंत तक इस खोजबीन और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किया है कि यदि कोई मतदाता मृत पाया जाता है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही उसका सत्यापन किया जाए।

डुप्लीकेट मतदाताओं की भी बारीकी से पहचान की जा रही है। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी जीवित मतदाता को गलती से मृत घोषित कर दिया गया और बाद में उसने अपना दावा पेश किया, तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिले में मतदाताओं की संख्या 8,92,189 है। जिसमें से सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 3,74,735 मतदाताओं में से सबसे ज्यादा 73,782 मतदाता एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,88,888 मतदाताओं में से 33,118 मतदाता मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित पाए गए हैं। खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 2,28,566 मतदाताओं में से 19,923 मतदाताओं को एएसडीडी सूची में रखा गया है। इस अभियान के बाद जिले की मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटिहीन हो जाएगी।