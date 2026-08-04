Saraikela News: ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

Saraikela News: खरसावां प्रखंड में ग्राम-पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पंचायत विकास योजना को पारदर्शी और सहभागी बनाने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। प्रमुख मनेन्द्र जामुदा ने स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता पर बात की।

Saraikela News: खरसावां। खरसावां प्रखंड सभागार में सोमवार को ग्राम-पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षण में खरसावां, सिमला, विटापुर, बुरूडीह, चिलकू, जोजोडीह, तेलाईडीह, कृष्णापुर, जोरडीहा, रिडिंग, हरिभंजा, दलाईकेला एवं बडाआमदा के ग्राम-पंचायतों के सहज कर्ताओं ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन प्रमुख मनेन्द्र जामुदा और बीडीओ प्रधान माझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर माझी ने कहा कि ग्राम-पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को अधिक प्रभारी, पारदर्शी और सहभागी बनाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों के आधार पर सही विकास योजनाएं तैयार करना उद्देश्य है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाना, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रमुख मनेन्द्र जामुदा ने कहा कि सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर लागू कर ही प्रखंड का सर्वांगीण विकास संभव है।

पंचायतों के विकास कार्य पंचायतों के विकास कार्यों को निर्धारित थीम के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य प्रखंडों के मुखियाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रतियोगी भावना के साथ कार्य कर पंचायत और प्रखंड को विकास की नई पहचान दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

प्रशिक्षण में प्रतिभागी प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर अमलेश कुमार सिन्हा, प्रखंड समन्वयक भूपेंद्र महतो ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए प्रतिभागियों को ग्राम-पंचायत विकास योजना के महत्व, ग्राम पांच सहायता दल एवं ग्राम पंचायत समन्वय समिति की भूमिका पर चर्चा की। पंचायत की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य, विभागीय आंकड़ों, मोबाइल सर्वे, ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान खरसावां के विभिन्न पंचायत के मुखिया विशुलाल माझी, सुनिता तापे, इन्द्रजीत उरांव, नागेश्वरी हेम्ब्रम, सबिता मुंडारी सहित पंचायत सचिव, जल सहिया, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, वार्ड सदस्य आदि उपस्थित थे।