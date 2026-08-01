Saraikela News: तालाब में डूबने से लक्ष्मण केराई की मौत, गांव में पसरा मातम

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला थाना क्षेत्र के पांड्रा पंचायत अंतर्गत दोलानडीह गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने के बाद तालाब में नहाने गए एक 47 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दोलानडीह निवासी लक्ष्मण केराई के रूप में की गई है। खोजबीन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद घटना के करीब तीन घंटे बाद शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण केराई रोजाना की तरह घर से खेत में काम करने के लिए निकले थे। दोपहर लगभग 03 बजे खेत का काम खत्म करने के बाद वह गांव के ही बड़ा तालाब में नहाने चले गए। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण को तैरना नहीं आता था। नहाने के दौरान पैर फिसलने या गहरे पानी में चले जाने के कारण वह तालाब में डूबने लगे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय तालाब के दूसरे घाट पर कुछ महिलाएं भी नहा रही थीं। लक्ष्मण को डूबता देख महिलाओं ने शोर मचाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। महिलाओं की आवाज सुनकर आसपास के खेतों और गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तालाब के पास इकट्ठा हो गए।