Saraikela News: तालाब में डूबने से लक्ष्मण केराई की मौत, गांव में पसरा मातम
Saraikela News: सरायकेला के दोलानडीह गांव में एक 47 वर्षीय व्यक्ति लक्ष्मण केराई की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खेत में काम खत्म करने के बाद नहाने गए लक्ष्मण को तैरना नहीं आता था। खोजबीन के तीन घंटे बाद शव बरामद हुआ। पूरे गांव में शोक की लहर है।
Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला थाना क्षेत्र के पांड्रा पंचायत अंतर्गत दोलानडीह गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने के बाद तालाब में नहाने गए एक 47 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दोलानडीह निवासी लक्ष्मण केराई के रूप में की गई है। खोजबीन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद घटना के करीब तीन घंटे बाद शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण केराई रोजाना की तरह घर से खेत में काम करने के लिए निकले थे। दोपहर लगभग 03 बजे खेत का काम खत्म करने के बाद वह गांव के ही बड़ा तालाब में नहाने चले गए। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण को तैरना नहीं आता था। नहाने के दौरान पैर फिसलने या गहरे पानी में चले जाने के कारण वह तालाब में डूबने लगे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय तालाब के दूसरे घाट पर कुछ महिलाएं भी नहा रही थीं। लक्ष्मण को डूबता देख महिलाओं ने शोर मचाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। महिलाओं की आवाज सुनकर आसपास के खेतों और गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तालाब के पास इकट्ठा हो गए।
घटना की जानकारी
ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए लक्ष्मण को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। सैकड़ों ग्रामीण मिलकर तालाब में उसकी खोजबीन करने लगे। आखिरकार करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे लक्ष्मण केराई का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार और पूरे दोलानडीह गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
परिवार और शोक
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लक्ष्मण के साथ गांव का ही जमींदार केराई भी तालाब गया था। लेकिन जमींदार को तैरना आता था, इसलिए वह तालाब में तैरकर दूसरे छोर से होते हुए घर के लिए निकल गया। वहीं तैरना न जानने के कारण लक्ष्मण गहरे पानी की चपेट में आ गया और यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल में पहुंचकर खोजने में ग्रामीणों की भरपुर प्रयास किया। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी है। तीन बेटी की शादी कर चुके हैं। लक्ष्मण की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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