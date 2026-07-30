Saraikela News: महिला की स्थिति बिगड़ी,कुछ ही घंटों बाद महिला की मौत, नवजात बच्ची सुरक्षित

Saraikela News: खरसावां प्रखंड में 31 वर्षीय टीपरी गागराई की प्रसव के कुछ घंटे बाद मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बाद में उनकी तबियत बिगड़ गई, और बेहतर इलाज के लिए रेफर करते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई।

Saraikela News: खरसावां । खरसावां प्रखंड में संस्थागत प्रसव के कुछ ही घंटों बाद एक महिला की मौत हो जाने से परिवार में मातम पसर गया। मृतका की पहचान बुडूगुटू गांव निवासी 31 वर्षीय टीपरी गागराई के रूप में हुई है। वहीं नवजात बच्ची पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने टीपरी गागराई को हरिभंजा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया।

प्रसव की स्थिति सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने 2.2 किलोग्राम वजन की एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रसव सामान्य रूप से संपन्न होने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चिकित्सकों द्वारा जांच किए जाने पर महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी कम पाई गई। स्थिति गंभीर होने पर सुबह लगभग 10:30 बजे जच्चा-बच्चा को बेहतर इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल रेफर किया गया।

अस्पताल में इलाज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान भी उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर रेफर कर दिया। हालांकि एमजीएम अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में टीपरी गागराई की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।

स्वास्थ्य स्थिति चिकित्सकों के अनुसार नवजात बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है तथा उसका आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के साथ उपचार जारी है। परिजनों ने महिला की असामयिक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जानकारी ली जा रही है। इस हृदयविदारक घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।