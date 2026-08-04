Saraikela News: सरायकेला के राजनगर में ट्रैक्टर पलटा, दबकर किसान की गई जान
Saraikela News: राजनगर में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 38 वर्षीय किसान बोसेन बानरा की मौत हो गई। यह हादसा कमारबासा गांव में हुआ। ट्रैक्टर के पहिये कीचड़ में फंसने के बाद चालक ने इसे निकालने का प्रयास किया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। बोसेन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Saraikela News: राजनगर। सरायकेला के राजनगर में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से दबकर किसान की मौत हो गई। हादसा सोमवार दोपहर को कमारबासा गांव में हुआ। मृतक की पहचान 38 वर्षीय बोसेन बानरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, कमारबासा के बोसेन सोमवार को खेत में धान की रोपनी की तैयारी कर रहा था। ट्रैक्टर से जुताई कर खेत को तैयार करने के दौरान अचानक ट्रैक्टर का पहिया गहरे कीचड़ में फंस गया। चालक ने ट्रैक्टर को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के वक्त खेत के आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया।
काफी मशक्कत के बाद बोसेन को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।