Saraikela News: विधानसभा घेराव को सफल बनाने को लेकर सहायक अध्यापकों की जिला स्तरीय बैठक 11 को

Saraikela News: सरायकेला में सहायक अध्यापकों की जिला स्तरीय बैठक 11 अगस्त को विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष विजय लेंका ने कहा कि सरकार ने आंदोलन के बिना लाभ नहीं दिया। रणनीति पर चर्चा के लिए सभी प्रखंडों में बैठकें होंगी।

Saraikela News: सरायकेला। लंबित मांगों के समर्थन में 11 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को सरायकेला के सिद्धू-कान्हू पार्क में सहायक अध्यापकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय लेंका ने की। जिला महासचिव साकेत शेखर और पुस्तम हजाम के साथ जिले के सभी प्रखंडों से दर्जनों की संख्या में सहायक अध्यापक शामिल हुए। बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई और जिले से अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को रांची पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष विजय लेंका ने कहा कि झारखंड में सहायक अध्यापकों, पहले पारा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से आज तक बिना आंदोलन के सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया। अपने हक और अधिकार के लिए हर बार आंदोलन की लड़ाई लड़नी पड़ी।

बैठक की चर्चा उन्होंने कहा कि आंदोलन को धार देने के लिए 9 अगस्त को सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। जिला महासचिव साकेत शेखर ने कहा कि बीते 20 वर्षों में सहायक अध्यापकों ने कई बार आंदोलन किया। कई साथियों ने भविष्य निर्माण के इस आंदोलन में जान की आहुति भी दी। आज हम जिस मुकाम पर हैं वह सिर्फ आंदोलन के कारण ही संभव हो पाया है।

आंदोलन की अपील पुस्तम हजाम ने कहा कि हमारा हक सरकार खुद से देने वाली नहीं है। सरकार ने कई बार आश्वासन देकर मुकरने का काम किया है। उन्होंने सभी साथियों से बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 11 अगस्त के विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। बैठक में गदाधर महतो, चंद्रमोहन जामुदा, भारती मंडल, विनय कुमार उरांव, समीर सरदार, गौतम मोहंती, राखोहरी रजक, शिवनाथ मुखी, गणेश सुरेन, भगवती चंद्र सामल, कांग्रेस महतो, संजय कुमार महतो, आनंद प्रामाणिक, सदानंद प्रामाणिक सहित बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक मौजूद थे।