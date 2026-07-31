Saraikela News: बाल संरक्षण और किशोर न्याय व्यवस्था को लेकर बहु हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन
Saraikela News: सरायकेला में बाल संरक्षण और किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तरीय बहु हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कानूनी प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी हितधारकों ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
Saraikela News: सरायकेला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में बाल संरक्षण और किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय बहु हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बीरेश कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I ब्रज किशोर पांडेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II दीपक मल्लिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन तिग्गा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ मेराज, सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) सह एसडीजेएम आशीष अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही。
बैठक में प्रमुख हस्ताक्षर
बैठक में जन सहभागी विकास केंद्र रांची के चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट पीयूष सेनगुप्ता, सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक निवेदिता राय, जन सहभागी विकास केंद्र रांची के सचिव प्रमोद कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष ज्योति सिंह, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कानूनी प्रावधानों पर जानकारी
कार्यक्रम में तौसीफ मेराज ने किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड की कार्य प्रणाली, बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास एवं कल्याण से संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों पर जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता सुनीत कर्मकार ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालते बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने में सभी हितधारकों की भूमिका पर बल दिया।
बाल बचाव अभियान के अनुभव
पीयूष सेनगुप्ता ने बाल बचाव अभियान से जुड़े वास्तविक अनुभव साझा करते हुए रेस्क्यू के दौरान आने वाली चुनौतियों, बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया, उनकी संस्था द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों एवं उद्देश्यों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।
समापन चर्चा
बैठक का समापन संवादात्मक चर्चा के साथ हुआ जिसमें सभी हितधारकों ने बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने, विभागीय समन्वय बढ़ाने, प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
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