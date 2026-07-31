Saraikela News: मवि सरायकेला में विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन

Saraikela News: सरायकेला में एक विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 185 छात्रों के मुंह और दांतों की जांच की गई। छात्रों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए, दांतों की सफाई का सही तरीका बताया गया। साथ ही, नशे और तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई।

Saraikela News: सरायकेला। गैर संचारी रोग (एनसीडी) विभाग के अंतर्गत चल रहे जन जागरूकता अभियान एवं ओरल स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बालक मध्य विद्यालय सरायकेला में विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। यह शिविर सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और जिला दंत पदाधिकारी डॉ. कामिनी लता के कुशल निर्देशन में लगाया गया। कैंप के दौरान जिला दंत पदाधिकारी डॉ. कामिनी लता ने विद्यालय के कुल 185 छात्र-छात्राओं के मुंह और दांतों की जांच की। जांच के साथ-साथ उन्होंने बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया।

स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. कामिनी लता ने कैंप में उपस्थित सभी छात्रों को दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ब्रश करने का सही तरीका प्रैक्टिकल रूप से समझाया। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि मुंह और दांतों की अच्छी सफाई रखकर कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉ. कामिनी लता ने कैंप में उपस्थित सभी छात्रों को दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ब्रश करने का सही तरीका प्रैक्टिकल रूप से समझाया। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि मुंह और दांतों की अच्छी सफाई रखकर कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है।

शिविर में बच्चों को नशे और तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। डॉ. कामिनी लता ने गुटखा और तंबाकू खाने से होने वाले गंभीर नुकसानों को रेखांकित किया। उन्होंने तंबाकू का सेवन करने वालों को संदेश देते जागरूक किया कि अभी भी वक्त है सोचो, समझो और संभलो।

तंबाकू के दुष्प्रभाव

उन्होंने चेतावनी दी कि गुटखा, पान मसाला, खैनी, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीले मादक पदार्थों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। युवाओं और बच्चों को इन जानलेवा आदतों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी राजू कुमार पासवान एवं अशोक कुमार यादव परामर्शी राधिका कुमारी, समाजसेवी, शिक्षक मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने बच्चों के दांत की सही देखभाल नियमित ब्रश करने, स्वच्छता बनाए रखने और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जानकारी दी। दंत रोगों से बचाव के उपाय भी बताए गए।