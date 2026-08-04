Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saraikela News: नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने की कोशिश में भर्त प्रसाद उर्फ भरत तुरहा (37) को गिरफ्तार किया। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला पुलिस ने कांड संख्या 67/26 के नामजद आरोपी भरत प्रसाद उर्फ भरत तुरहा (37) को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी पर एक 15 वर्षीय नाबालिग को काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाने की कोशिश करने का आरोप है।पुलिस के अनुसार, भरत प्रसाद रामकृष्णा फोर्जिंग, कोलेबिरा में माल ढुलाई करने वाले ट्रेलर का चालक है। आरोप है कि वह कोलेबिरा के एक नाबालिग को रोजगार का झांसा देकर अपने साथ ले जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और बाद में सरायकेला पुलिस के हवाले कर दिया।गिरफ्तार

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: नाबालिग लड़के के साथ आप्राकृतिक यौनाचार करने वाला गिरफ्तार

आरोपी बिहार के बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ 03 अगस्त को सरायकेला थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 62 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।