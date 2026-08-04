Saraikela News: नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को काम दिलाने के बहाने ले जाने की कोशिश में भर्त प्रसाद उर्फ भरत तुरहा (37) को गिरफ्तार किया। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला पुलिस ने कांड संख्या 67/26 के नामजद आरोपी भरत प्रसाद उर्फ भरत तुरहा (37) को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी पर एक 15 वर्षीय नाबालिग को काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाने की कोशिश करने का आरोप है।पुलिस के अनुसार, भरत प्रसाद रामकृष्णा फोर्जिंग, कोलेबिरा में माल ढुलाई करने वाले ट्रेलर का चालक है। आरोप है कि वह कोलेबिरा के एक नाबालिग को रोजगार का झांसा देकर अपने साथ ले जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और बाद में सरायकेला पुलिस के हवाले कर दिया।गिरफ्तार
आरोपी बिहार के बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ 03 अगस्त को सरायकेला थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 62 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
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