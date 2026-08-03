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Saraikela News: सरायकेला: 22 साल से फरार चल रहा लाल वारंटी मरांग हाइबुरु गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने दो दशकों से फरार एक स्थाई वारंटी, मरांग हाइबुरु उर्फ मरांग हो, को गिरफ्तार कर लिया है। वह सरायकेला न्यायालय के दो पुराने मामलों में आरोपी था। पुलिस ने विशेष अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर उसे जोरडीहा गांव से दबोच लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सरायकेला: 22 साल से फरार चल रहा लाल वारंटी मरांग हाइबुरु गिरफ्तार, भेजा गया जेल
सरायकेला: 22 साल से फरार चल रहा लाल वारंटी मरांग हाइबुरु गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में पिछले दो दशकों से फरार चल रहे एक स्थाई वारंटी (लाल वारंटी) को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोरडीहा (थाना सरायकेला, जिला सरायकेला-खरसावां) निवासी मरांग हाइबुरु उर्फ मरांग हो (पिता- विजय हो) के रूप में की गई है।मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मरांग हाइबुरु सरायकेला न्यायालय के जीआर केस संख्या 338/02 (वर्ष 2002) और जीआर केस संख्या 36/04 (वर्ष 2004) का नामजद आरोपी है। न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ काफी समय पहले ही स्थाई वारंट (लाल वारंट) जारी किया गया था, लेकिन वह लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरायकेला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोरडीहा गांव से उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की चिकित्सीय जांच कराई गई और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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