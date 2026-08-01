Saraikela News: सेवानिवृत्त शिक्षक के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन

Saraikela News: राजनगर। राजनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय हामन्दा में शुक्रवार को शिक्षक नवल किशोर ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने 5 अक्टूबर, 1994 को शिक्षा विभाग में अपनी सेवा प्रारंभ की थी और 31 जुलाई, 2026 को लगभग 32 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह में विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों ने ठाकुर के शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की।इस अवसर पर उन्हें शॉल, पुष्प गुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी ने उनके स्वास्थ्य, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया।