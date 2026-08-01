Saraikela News: कचरा डंपिंग साइट, पेयजल योजनाओं और सड़कों को लेकर डीसी ने दिए कड़े निर्देश

Saraikela News: सरायकेला। जिला मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में शुक्रवार को डीसी नीतीश कुमार सिंह के समक्ष आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदनों की झड़ी लग गई। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट (कचरा) के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए उपयुक्त डंपिंग स्थल के लिए भूमि चिह्नित करने और लंबित पेयजल आपूर्ति योजनाओं को शीघ्र शुरू करने की मांग प्रमुखता से उठी। जनता दरबार में आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-17 स्थित ड्राइव ज़ोन क्षेत्र के निवासियों ने भी अपनी समस्या रखी। उन्होंने विशेष कार्य योजना के तहत इस क्षेत्र को नल-जल योजना से जोड़कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। जिस पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। पेयजल और सफाई के अलावा अन्य अंचलों और विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले भी सामने आए। खरसावां अंचल से पंजी-II में त्रुटि सुधार और जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों के समाधान की मांग की गई。