Saraikela News: कचरा डंपिंग साइट, पेयजल योजनाओं और सड़कों को लेकर डीसी ने दिए कड़े निर्देश
Saraikela News: सरायकेला में आयोजित जनता दरबार में डीसी नीतीश कुमार सिंह के सामने जनता ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए। ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता से उठाया गया। आवेदनों का कई मामलों का त्वरित निष्पादन हुआ और शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया।
Saraikela News: सरायकेला। जिला मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में शुक्रवार को डीसी नीतीश कुमार सिंह के समक्ष आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदनों की झड़ी लग गई। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट (कचरा) के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए उपयुक्त डंपिंग स्थल के लिए भूमि चिह्नित करने और लंबित पेयजल आपूर्ति योजनाओं को शीघ्र शुरू करने की मांग प्रमुखता से उठी। जनता दरबार में आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-17 स्थित ड्राइव ज़ोन क्षेत्र के निवासियों ने भी अपनी समस्या रखी। उन्होंने विशेष कार्य योजना के तहत इस क्षेत्र को नल-जल योजना से जोड़कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। जिस पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। पेयजल और सफाई के अलावा अन्य अंचलों और विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले भी सामने आए। खरसावां अंचल से पंजी-II में त्रुटि सुधार और जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों के समाधान की मांग की गई。
भूमि सीमांकन विवाद
कुकड़ू से तिरोड़ी ग्राम में भूमि सीमांकन से जुड़े पुराने विवाद के जल्द निष्पादन का आवेदन मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उकरी से शोभापुर वाया पलाशडीह, ऊपर दुगनी एवं भालूपहाड़ी (लगभग 10 किमी) तक निर्माणाधीन सड़क के काम को बिना देरी पूरा करने की मांग उठी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, स्वास्थ्य विभाग और आपूर्ति विभाग (राशन) से जुड़े दर्जनों आवेदनों पर भी अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संबंधित प्रभागों को त्वरित निष्पादन का जिम्मा सौंपा।
आवेदनों का निष्पादन
प्राप्त आवेदनों में से कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया। जबकि शेष मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया गया। डीसी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का नियमानुसार निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाए। प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं प्रभावी सेवा उपलब्ध हो सके।
प्रश्न और उत्तर
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