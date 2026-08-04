Saraikela News: स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 मनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी

Saraikela News: सरायकेला में स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 की तैयारी शुरू हो गई है। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया है कि 13 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाकर सभी कार्य पूर्ण करें। 15 अगस्त को पूरे जिले में ड्राई डे रहेगा, जिसमें शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी।

Saraikela News: सरायकेला। स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। समाहरणालय सभागार में सोमवार को समीक्षात्मक बैठक हुई। डीसी, एसपी सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का निर्देशन डीसी नीतीश कुमार सिंह ने सभी नगर निकायों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने सभी नगर निकायों को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर 13 अगस्त तक भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, समाहरणालय परिसर सहित पूरे जिले में साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा तय की है। डीसी ने निर्धारित मानक आकार के तिरंगों की ही बिक्री करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन कर प्लास्टिक या गलत आकार के झंडे बेचने वालों पर एसडीओ, बीडीओ और सीओ को संबंधित क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने को कहा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सरायकेला नगर भवन में स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों की सहभागिता से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सूची मांगी गई, जिन्हें समारोह में प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य समारोह स्थल की जानकारी बैठक के दौरान मुख्य समारोह स्थल भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में मैदान के समतलीकरण, स्टोन डस्ट बिछाने, महापुरुषों की प्रतिमाओं के रंग-रोगन, मंच एवं पंडाल व्यवस्था, साउंड सिस्टम, चिकित्सा व्यवस्था, परेड पूर्वाभ्यास और यातायात प्रबंधन की विभागवार समीक्षा की गई और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीओ सरायकेला अभिनव प्रकाश, परियोजना निदेशक (आईटीडीए) उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, नगर आयुक्त (आदित्यपुर) एजाज अनवर, एसडीओ चांडिल नितिन शिवम गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सरायकेला एवं चांडिल के एसडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और सभी बीडीओ उपस्थित थे।

सुरक्षा और अनुशासन के आदेश जिले में रहेगा पूर्ण ड्राई डे और मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद

सरायकेला। समारोह की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने के लिए डीसी ने प्रतिबंधों की घोषणा की है। 15 अगस्त को पूरे जिले में ड्राई डे रहेगा। उत्पाद अधीक्षक को इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के दिन जिले की सभी शराब की दुकानें, कसाई खाने, मांस एवं मछली की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 : ध्वजारोहण का निर्धारित कार्यक्रम - प्रातः 08:15 बजे – गोपनीय कार्यालय, डीसी आवास

- प्रातः 08:40 बजे – गोपनीय कार्यालय, एसपी

- प्रातः 09:10 बजे – मुख्य समारोह स्थल, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, सरायकेला

- प्रातः 10:15 बजे – समाहरणालय परिसर

- प्रातः 10:30 बजे – एसपी कार्यालय

- प्रातः 10:55 बजे – पुलिस लाइन, दुगनी