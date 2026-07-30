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Saraikela News: जर्जर घर में रहने को मजबूर दो बुजुर्ग महिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: खरसावां के भुरकुंडा गांव में गरीब परिवार सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। दो बुजुर्ग महिलाएं और उनका भतीजा जर्जर मकान में रह रहे हैं। उन्हें राशन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा नहीं मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता ने तुरंत जांच कर लाभ प्रदान करने की मांग की है।

Saraikela News: जर्जर घर में रहने को मजबूर दो बुजुर्ग महिलाएं

Saraikela News: खरसावां। कुचाई प्रखंड अंतर्गत मरांगहातु पंचायत के भुरकुंडा गांव स्थित इचाडीह टोला में गरीब परिवार आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। परिवार की दो बुजुर्ग महिलाएं बिंदि सोय और गुरवारी सोय भतीजे सचिन सोय के साथ जर्जर कच्चे मकान में रहने को विवश हैं। उनके अनुसार उन्हें फिलहाल राशन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना या आबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उनका कच्चा मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जिससे विशेषकर बरसात के दिनों में रहने में परेशानी होती है और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। परिजनों का यह भी कहना है कि दोनों बुजुर्ग महिलाओं को अभी तक मंईयां सम्मान योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सका है।

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जीवन की कठिनाइयाँ

बढ़ती उम्र, आर्थिक तंगी और रहने की दयनीय स्थिति के कारण उनका जीवन कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण हेम्ब्रम ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से परिवार की स्थिति की तत्काल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि परिवार पात्र है तो उन्हें शीघ्र आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। ताकि दोनों बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

सरकारी योजनाओं का लाभ

ग्रामीणों का भी कहना है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए, ताकि उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी शीघ्र कार्रवाई करता है।

सामान्य प्रश्न

भुरकुंडा गांव के गरीब परिवार को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला?
भुरकुंडा गांव में गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना या आबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
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