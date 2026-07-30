Saraikela News: राजस्व अर्जन के नाम पर डाक बंगला को किराये पर देना गलत : विशु
Saraikela News: राजनगर के डाक बंगला में ठेकेदार के मजदूरों को ठहराने का मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से विवादास्पद हो गया है। झामुमो के विशु हेंब्रम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, कहा कि इसका उपयोग उसके मूल उद्देश्य के खिलाफ है। आंदोलन की भी चेतावनी दी।
Saraikela News: राजनगर। राजनगर प्रखंड स्थित जिला परिषद के डाक बंगला में ठेकेदार के मजदूरों को ठहराने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। जिला परिषद द्वारा राजस्व अर्जन के नाम पर डाक बंगला को आठ हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिए जाने के निर्णय पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य विशु हेंब्रम ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिस भवन का निर्माण अतिथियों एवं सरकारी अधिकारियों के ठहरने के उद्देश्य से किया गया था। उसे मजदूरों के आवास के रूप में इस्तेमाल करना उसके मूल उद्देश्य के साथ खिलवाड़ है। विशु हेंब्रम ने कहा कि यदि जिला परिषद केवल अपनी परिसंपत्तियों से राजस्व अर्जित करना चाहती है तो डाक बंगला का नाम बदलकर मजदूर क्वार्टर कर देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि हर सरकारी संपत्ति को किराये पर चढ़ाकर ही आय बढ़ानी है तो जिला परिषद कार्यालय भवन को भी किराये पर दे दे।
राजनीतिक विवाद
झामुमो के हेंब्रम ने कहा कि डाक बंगला को जल्द ही मजदूरों से खाली नहीं कराया गया और उसे उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप उपयोग में नहीं लाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में वे डीसी से मिलकर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे।
जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया
इधर, डीडीसी रीना हांसदा ने कहा कि जिला परिषद की परिसंपत्तियों से राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से डाक बंगला का बंदोबस्त किया गया है। यदि डाक बंगला में किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था या अन्य गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
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