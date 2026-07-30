Saraikela News: सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी: बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद
Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पांच चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। गिरोह ने सरायकेला और आसपास की क्षेत्रों से बाइकों की चोरी की थी। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अख्तर अंसारी उर्फ तेजा, करण बास्के और कृष्णा नाथ उर्फ दुखु शामिल हैं। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता में दी।उन्होंने बताया कि गिरोह सरायकेला और आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी कर कुचाई क्षेत्र में बेचता था। 17 जुलाई को दुगनी जोरडीहा निवासी लाल चांद सरदार की बाइक चोरी होने के बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई।
सरायकेला-राजनगर मार्ग पर वाहन जांच के दौरान तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने कई चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर चार अन्य चोरी की बाइक भी बरामद की गई।पुलिस के अनुसार, गिरोह के दो अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी बाइक चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के कई केस दर्ज हैं।
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