Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saraikela News: सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी: बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पांच चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। गिरोह ने सरायकेला और आसपास की क्षेत्रों से बाइकों की चोरी की थी। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी: बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद
सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी: बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अख्तर अंसारी उर्फ तेजा, करण बास्के और कृष्णा नाथ उर्फ दुखु शामिल हैं। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता में दी।उन्होंने बताया कि गिरोह सरायकेला और आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी कर कुचाई क्षेत्र में बेचता था। 17 जुलाई को दुगनी जोरडीहा निवासी लाल चांद सरदार की बाइक चोरी होने के बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई।

सरायकेला-राजनगर मार्ग पर वाहन जांच के दौरान तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने कई चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर चार अन्य चोरी की बाइक भी बरामद की गई।पुलिस के अनुसार, गिरोह के दो अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी बाइक चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के कई केस दर्ज हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।