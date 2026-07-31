Saraikela News: बाइक चोर गिरोह के तीन शातिर अपराधी गिरफ्तार, पांच मोटरसाइकिल बरामद

Saraikela News: सरायकेला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अख्तर अंसारी, करण बास्के और कृष्णा नाथ शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जानकारी दी।

Saraikela News: सरायकेला। सरायकेला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। गिरफ्तार अपराधियों में अख्तर अंसारी उर्फ तेजा (26 वर्ष), मूल निवासी गौसनगर, चांडिल, वर्तमान निवासी कमलपुर, सीनी, करण बास्के (22 वर्ष, पदमपुर, कांड्रा) और कृष्णा नाथ उर्फ दुखु (22 वर्ष, लखीपुर, राजनगर) शामिल हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी मनोज स्वर्गियारी ने सरायकेला थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गिरोह क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी कर कुचाई प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बेचा करता था। इस गिरोह में दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस गिरोह के सदस्यों द्वारा सरायकेला और आसपास जिलों में कई वारदातों को अंजाम दिया गया है, cuya छानबीन चल रही है。

गिरफ्तारी का कारण एसपी ने बताया कि 17 जुलाई को सरायकेला थाना क्षेत्र के दुगनी जोरडीहा निवासी लालचांद सरदार के घर के आंगन से चोरों ने एक मोटरसाइकिल (जेएच22एफ-8686) चोरी कर ली थी। इस संबंध में लाल चांद सरदार ने सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता पाई।

छापेमारी और जांच आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटना को देखते हुए एसपी मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। जिस टीम में पुनि राजेश टुडू, थाना प्रभारी विनय कुमार, पुअनि अरुण कुमार महतो, विनोद टुडू, सौरभ कुमार को शामिल किया गया था। सरायकेला-राजनगर मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान एक मोटरसायकिल पर तीन लोग सवार होकर राजनगर से सरायकेला की तरफ आ रहे थे। शक के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोका तो तीनों भागने की फिराक में थे तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया。

आपराधिक इतिहास थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने कबुल किया कि सरायकेला आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में उनका हाथ था। उनकी निशानदेही पर चार चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में से अख्तर अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके विरुद्ध मानगो और चांडिल थाना में 02, ईचागढ़ थाना में एक, पश्चिम बंगाल के पारा थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट और मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज है। वहीं करण बास्के के खिलाफ सरायकेला थाना में एक, गम्हरिया थाना में 3 मामले दर्ज हैं। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी में पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। फिलहाल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।