Saraikela News: पेयजल संकट पर सचिव से मिले नगर पंचायत अध्यक्ष, दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

Saraikela News: सरायकेला। नगर पंचायत सरायकेला अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान से मुलाकात कर नगर क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट, जलापूर्ति में बार-बार आ रही बाधाओं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कुछ अभियंताओं की लापरवाही से अवगत कराया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सचिव को बताया कि तकनीकी लापरवाही एवं समय पर आवश्यक मरम्मत नहीं होने के कारण आम नागरिकों को लगातार पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान स्थिति, जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव अबू इमरान ने तत्काल कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला से दूरभाष पर बात कर निर्देश दिया कि नई मोटर तत्काल लगाकर जलापूर्ति शीघ्र बहाल की जाए।

उन्होंने विभाग से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का अभिलंब निवारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।सचिव ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नियमित संचालन एवं प्रभावी निगरानी के लिए अलग से एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो और जलापूर्ति व्यवस्था पर निरंतर निगरानी बनी रहे। मुलाकात के उपरांत नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के विषय में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। आम जनता को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सचिव के त्वरित हस्तक्षेप एवं स्पष्ट निर्देशों के बाद सरायकेला की पेयजल व्यवस्था में शीघ्र सुधार होगा। भविष्य में नागरिकों को दोबारा पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।