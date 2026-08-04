Saraikela News: चचेरे भाई पर यौन शोषण करने का आरोप, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

Saraikela News: सरायकेला के मोहितपुर पंचायत में नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पीड़िता के माता-पिता दोनों जेल में हैं। घटना के बाद पुलिस ने कई कदम उठाए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। महिला समिति ने भी जांच की और पीड़िता को सुरक्षित रखा।

Saraikela News: सरायकेला। सिनी ओपी क्षेत्र के मोहितपुर पंचायत में नाबालिग बच्ची के साथ चचेरे भाई द्वारा कथित यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले महिला समिति की जांच के बाद रविवार देर रात पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सोमवार सुबह पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करा लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में अत्यंत दर्दनाक सामाजिक पहलू भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता अपनी ही पत्नी (पीड़िता की मां) की हत्या के जुर्म में वर्तमान में जेल में बंद हैं। माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद पीड़िता मामा-मामी के घर पर रह रही थी। इसी का फायदा उठाकर उसके चचेरे भाई ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई बता दें कि रविवार शाम करीब 5.30 बजे मोहितपुर के मुखिया की सूचना पर सिनी पुलिस स्वर्णपुर गांव पहुंची थी। वहां ग्रामीणों ने आरोपी युवक बिजय हेम्ब्रम और उसके बीच-बचाव करने आए पिता को बंधक बनाकर उनकी जमकर धुनाई कर दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी और उसके पिता को रेस्क्यू कर सुरक्षित थाने लाया था।

महिला समिति की जांच थाने लाने के बाद सिनी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने पीड़िता से शिकायत मांगी थी, लेकिन महिला समिति के सदस्यों ने पहले स्वयं जांच करने की बात कही। महिला समिति की ओर से जांच करने के बाद, देर रात करीब 12 बजे सिनी ओपी में आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया गया। पुलिस ने पीड़िता के मामी के लिखित बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद, रात करीब 2.30 बजे सिनी ओपी प्रभारी विनय कुमार सिंह स्वयं पुलिस सुरक्षा के बीच पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए सरायकेला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, देर रात अस्पताल में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण, सुरक्षा की दृष्टि से पीड़िता को मामा-मामी के साथ रात भर सरायकेला बाल मित्र थाना के महिला थाना प्रभारी के संरक्षण में सुरक्षित रखा गया।

आरोपी की गिरफ्तारी इसके बाद, सोमवार की सुबह सरायकेला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

- सिनी मोहितपुर के मुखिया ने सूचना दी कि स्वर्णपुर में मारपीट हो रहा है। दल-बल के साथ गांव पहुंचा तो देखा कि आरोपी और उसके पिता के साथ ग्रामीण मारपीट कर रहे थे। दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित थाना लाया गया। बाद में पीड़िता की मामी व महिला समिति की ओर से जानकारी देने के बाद घटना के कारण का पता चला। आवेदन पर नियम संगत कार्रवाई करते युवती का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया- विनय कुमार सिंह, थाना प्रभारी, सीनी ओपी