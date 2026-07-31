Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saraikela News: बारिश से मौसमी बीमारियों के कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

Saraikela News: सरायकेला में लगातार हो रही बारिश से मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वस्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के अनुभव की जानकारी ली। सभी चिकित्सकों को तत्पर रहने का निर्देश दिया।

Saraikela News: बारिश से मौसमी बीमारियों के कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि

Saraikela News: सरायकेला। लगातार हो रही बारिश से मौसमी बीमारियों के कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने नियमित निरीक्षण कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. नकुल चौधरी सहित चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, आपातकालीन कक्ष, दवा भंडार, ब्लड बैंक, नेत्र विभाग, डायलिसिस यूनिट, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाओं का निरीक्षण किया। संबंधित चिकित्सकों से उपलब्ध सुविधाओं, मरीजों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।

अस्पताल की साफ-सफाई और सुविधाएं

उन्होंने भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मनोज कुमार चौधरी ने सदर अस्पताल की साफ-सफाई, मरीजों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही दवाओं, चिकित्सकीय सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन एवं चिकित्सा कर्मियों का प्रयास सराहनीय है और बरसात के मौसम में इसी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है।

इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण

उन्होंने इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, डायरिया, टाइफाइड सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मामलों में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी मरीज को उपचार के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े।

अस्पताल की सेवाओं की उपलब्धता

प्रत्येक मरीज को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा उनके प्रयासों से इमरजेंसी कक्ष के बाहर डॉक्टर रूम का निर्माण संभव हुआ है जो अब लगभग तैयार है। इससे अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित होंगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में दो अतिरिक्त मॉर्चरी बॉक्स उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। जिससे शवों के सुरक्षित संरक्षण की क्षमता बढ़ेगी।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवाओं, आवश्यक औषधियों, ब्लड बैंक, डायलिसिस, एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित रखी जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरसात के मौसम में अस्पताल में किस प्रकार की बीमारियों में वृद्धि होती है?
बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, डायरिया, टाइफाइड सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मामलों में वृद्धि होती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Monsoon Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।