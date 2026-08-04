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Saraikela News: पूजा करने शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: श्रावण की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त सुबह से पूजा के लिए निकले और विधिविधान से जलाभिषेक किया। कुदरसार्ई के बुद्देश्वर धाम और माजना घाट स्थित शिव मंदिरों में चार बजे से भक्तों की कतारें लगीं। शाम को विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन किया गया।

Saraikela News: पूजा करने शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Saraikela News: सरायकेला। श्रावण की पहली सोमवारी के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा करने को उमड़ने लगी। भगवान शिव की आराधना के लिए लोग सुबह ही घरों से निकल पड़े। इस दौरान भक्तों ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के प्रसिद्ध कुदरसार्ई स्थित बुद्देश्वर धाम और माजना घाट स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में सुबह चार बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं जहां बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।

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आसपास के अन्य सभी छोटे-बड़े शिवालयों में भी भीड़ देखी गई। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल लेकर पहुंचे भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। स्थानीय समितियों की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर भी लगाए गए थे। शाम को बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन किया गया।

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