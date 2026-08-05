Saraikela News: रांगामाटिया में वज्रपात से मवेशी की मौत, युवक झुलसा
Saraikela News: राजनगर प्रखंड के पोटका पंचायत के रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम वज्रपात से एक बैल की मौत हो गई और एक युवक घायल हुआ। बैल की कीमत 70 हजार रुपये थी और यह किसान के लिए महत्वपूर्ण था। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
Saraikela News: राजनगर, संवाददाता । राजनगर प्रखंड की पोटका पंचायत के रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम वज्रपात ने बैल की मौत हो गई, जबकि पास में मौजूद एक युवक घायल हो गया। घटना शाम करीब छह बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार, रांगामाटिया के सोना राम तियू दिनभर खेत में काम करने के बाद अपने बैल को घर के आंगन में बांधकर लौटे थे। इसी दौरान मौसम अचानक बदल गया। तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर बाद आकाशीय बिजली बैल के पास गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से बैल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं, बैल के समीप मौजूद सोना राम तियु के 18 वर्षीय भतीजे कुना राम तियु भी झुलस गया। उसे कुछ देर बाद होश आया। पीड़ित किसान सोना राम तियू ने बताया कि बैल की कीमत करीब 70 हजार रुपये थी। इसी बैल के सहारे खेती का कार्य किया जा रहा था। उनहोने प्रशासन से शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।