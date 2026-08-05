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Saraikela News: रांगामाटिया में वज्रपात से मवेशी की मौत, युवक झुलसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: राजनगर प्रखंड के पोटका पंचायत के रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम वज्रपात से एक बैल की मौत हो गई और एक युवक घायल हुआ। बैल की कीमत 70 हजार रुपये थी और यह किसान के लिए महत्वपूर्ण था। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

Saraikela News: रांगामाटिया में वज्रपात से मवेशी की मौत, युवक झुलसा

Saraikela News: राजनगर, संवाददाता । राजनगर प्रखंड की पोटका पंचायत के रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम वज्रपात ने बैल की मौत हो गई, जबकि पास में मौजूद एक युवक घायल हो गया। घटना शाम करीब छह बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार, रांगामाटिया के सोना राम तियू दिनभर खेत में काम करने के बाद अपने बैल को घर के आंगन में बांधकर लौटे थे। इसी दौरान मौसम अचानक बदल गया। तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर बाद आकाशीय बिजली बैल के पास गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से बैल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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वहीं, बैल के समीप मौजूद सोना राम तियु के 18 वर्षीय भतीजे कुना राम तियु भी झुलस गया। उसे कुछ देर बाद होश आया। पीड़ित किसान सोना राम तियू ने बताया कि बैल की कीमत करीब 70 हजार रुपये थी। इसी बैल के सहारे खेती का कार्य किया जा रहा था। उनहोने प्रशासन से शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की।

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