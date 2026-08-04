Saraikela News: वज्रपात से किसान का बैल मरा, युवक घायल, ₹70 हजार का नुकसान

Saraikela News: राजनगर के रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम वज्रपात से एक किसान का बैल मर गया और उसका 18 वर्षीय भतीजा घायल हो गया। किसान सोना राम तियु ने बैल की कीमत 70 हजार रुपये बताई और प्रशासन से मुआवजे की मांग की ताकि खेती का कार्य पूरा किया जा सके।

Saraikela News: राजनगर।राजनगर प्रखंड की पोटका पंचायत अंतर्गत रांगामाटिया गांव में सोमवार शाम हुए वज्रपात ने एक किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। आकाशीय बिजली गिरने से एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में मौजूद एक युवक घायल हो गया। घटना सोमवार शाम करीब छह बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार, रांगामाटिया गांव निवासी सोना राम तियु दिनभर खेत में काम करने के बाद अपने बैल को घर के आंगन में बांधकर लौटे थे।

घायल युवक की हालत इसी दौरान मौसम अचानक बदल गया। तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर बाद आकाशीय बिजली बैल के पास गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से बैल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, बैल के समीप मौजूद सोना राम तियु के 18 वर्षीय भतीजे कुना राम तियु भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी देखभाल की।

मुआवजे की मांग पीड़ित किसान सोना राम तियु ने बताया कि मृत बैल की कीमत करीब 70 हजार रुपये थी। इसी बैल के सहारे खेती का कार्य किया जा रहा था और अभी खेतों का काम भी पूरा नहीं हुआ है। बैल की मौत से खेती प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। सोना राम तियु ने प्रशासन से शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि समय पर सहायता राशि मिलने पर नया बैल खरीदकर खेती का कार्य पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीणों ने भी पीड़ित किसान को जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है。