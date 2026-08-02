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Saraikela News: चार गुम बरामद मोबाइल मालिकों को लौटाए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: खरसावां पुलिस ने ऑपरेशन डिवाइस के तहत चार गुम मोबाइल फोन बरामद किए और उनके असली मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल लौटने पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। सीईआईआर पोर्टल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई और सत्यापन के बाद सुरक्षित मोबाइल लौटाए गए।

Saraikela News: चार गुम बरामद मोबाइल मालिकों को लौटाए गए

Saraikela News: खरसावां। चलाए जा रहे ऑपरेशन डिवाइस अभियान के तहत खरसावां पुलिस ने चार गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। जिले में प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत सीईआईआर पोर्टल की मदद से खरसावां थाना क्षेत्र के चार गुम मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए। मोबाइल धारकों का सत्यापन करने के बाद सभी मोबाइल सुरक्षित रूप से उन्हें सौंप दिए गए। खरसावां थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायत मिलते ही तकनीकी टीम की सहायता से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई।

आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को वापस कर दिए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना में शिकायत दर्ज कराएं ताकि सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी अनुसंधान की मदद से मोबाइल बरामद कर जल्द से जल्द उसके वास्तविक मालिक को लौटाया जा सके।

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