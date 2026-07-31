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Saraikela News: कुचाई प्रखंड से कस्तूरबा तक जाने वाली सड़क की हो रही मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: खरसावां विधायक दशरथ गागराई के निर्देश पर कुचाई प्रखंड कार्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जाने वाली जर्जर सड़क का निरीक्षण किया गया। निजी खर्च से सड़क मरम्मत का काम शुरू किया गया। इससे छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों को राहत मिलेगी। विधायक ने बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया।

Saraikela News: कुचाई प्रखंड से कस्तूरबा तक जाने वाली सड़क की हो रही मरम्मत

Saraikela News: खरसावां। कुचाई प्रखंड कार्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जाने वाली जर्जर सड़क की समस्या को गंभीरता से लेते हुए खरसावां विधायक दशरथ गागराई के निर्देश पर गुरुवार को सड़क का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद विधायक के निजी खर्च से सड़क मरम्मत शुरू कर दी गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सड़क की बदहाल स्थिति का जायजा लिया। तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया। बताया गया कि सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे होने के कारण आमलोगों के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को विशेष कर बरसात के मौसम में आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

सड़क मरम्मत का निर्णय

इसी को देखते हुए विधायक ने निजी खर्च से सड़क की मरम्मत कराने का निर्णय लिया ताकि विद्यालय आने-जाने वाले छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों को राहत मिल सके। जानकारी के अनुसार, निविदा प्रक्रिया के तहत पैकेज संख्या-12 में कुचाई ब्लॉक चौक से सेरेंगदा तक सड़क निर्माण कार्य शामिल है।

स्थायी निर्माण कार्य की प्रक्रिया

हालांकि स्थायी निर्माण कार्य शुरू होने में समय लगने के कारण फिलहाल आवागमन सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। वहीं विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि क्षेत्र की जनता एवं छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सड़क, पेयजल सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता है।

निरीक्षण के समय उपस्थित लोग

निरीक्षण के दौरान बीडीओ साधुचरण देवगम, विधायक प्रतिनिधि भरत सिंह मुंडा, झामुमो प्रखंड सचिव मुन्ना सोय, वसी खान, वनवासी लाल सोय, वैद्यनाथ महतो, नरेश मुंडा सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

खरसावां विधायक ने सड़क मरम्मत का निर्णय क्यों लिया?
विधायक ने सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए निजी खर्च से सड़क की मरम्मत कराने का निर्णय लिया ताकि विद्यालय आने-जाने वाले छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों को राहत मिल सके।
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