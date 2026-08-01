Saraikela News: गृह रक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी
Saraikela News: सरायकेला में गृह रक्षक (होमगार्ड) की भर्ती प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन पूरा हो गया है। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की है। अभ्यर्थी ऑनलाइन सूची चेक कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
Saraikela News: सरायकेला। जिला अंतर्गत गृह रक्षक (होमगार्ड) के नव नामांकन की प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। विज्ञापन संख्या–01/2025 के तहत जारी इस भर्ती प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस सत्यापन के बाद बुनियादी प्रशिक्षण के लिए योग्य पाए गए सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इस सूची में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जगह मिली है जिनका पुलिस रिकॉर्ड और सत्यापन पूरी तरह सही पाया गया है।
योग्य पाए गए इन सभी अभ्यर्थियों को अब तय शेड्यूल के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। प्रशिक्षण की तिथि और स्थान के संबंध में विस्तृत निर्देश भी जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा साझा किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।
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