Saraikela News: स्नातक सत्र 2026-30 के नव-नामांकित छात्रों के लिए परिचयात्मक संगोष्ठी का आयोजन

Saraikela News: सरायकेला। काशी साहू महाविद्यालय सरायकेला में स्नातक सत्र 2026-30 के नव-नामांकित छात्रों के लिए परिचयात्मक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय यादव की अगुवाई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत प्राचार्य एवं शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत कर नए छात्रों का अभिनंदन किया। प्राचार्य डॉ. संजय यादव ने शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की। नए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य ने छात्रों को किताबें पढ़ने और लेखन में अपनी रुचि बढ़ाने पर जोर देने को कहा। वहीं शिक्षकों ने अनुशासन, धैर्य, कड़ी मेहनत और व्यावहारिक ज्ञान को सफलता की कुंजी बताते हुए छात्रों को लक्ष्य के प्रति प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी。