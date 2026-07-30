Saraikela News: योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी : आयुक्त
Saraikela News: कोल्हान प्रमंडल आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने राजनगर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने और नागरिकों से संवेदनशील व्यवहार करने की सलाह दी। इस दौरान जनता कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया।
Saraikela News: राजनगर। कोल्हान प्रमंडल आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने बुधवार को राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। पूर्वाह्न 11 बजे उनके कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद जेएसएलपीएस दीदियों ने साल के पत्तों से बनी पारंपरिक माला और टोपी पहना कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। आयुक्त के साथ डीसी नीतीश कुमार सिंह, डीडीसी रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह सहित जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। स्वागत के बाद आयुक्त प्रखंड व अंचल कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर अवलोकन किया। इसके बाद बीडीओ कार्यालय में बैठे। उन्होंने डीसी, डीडीसी, एडीसी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ के साथ लगभग चार घंटे तक बैठकर प्रखंड एवं अंचल से संबंधित योजनाओं, विकास कार्यों और राजस्व मामलों की फाइलों की समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और उनके निष्पादन की जानकारी ली।
बीडीओ और कर्मचारियों की गतिविधियाँ
बीडीओ मलय कुमार और सीओ श्रवण कुमार झा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ लगातार आवश्यक फाइलें लाकर प्रस्तुत करते रहे। पूरे दिन कार्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल और व्यस्तता का माहौल बना रहा। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने, कार्यालयीन व्यवस्था को और बेहतर बनाने और आमलोगों को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
सर्विस का संवेदनशीलता
उन्होंने कहा कि कार्यालय आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। किसी भी वैध कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त जन शिकायतों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मिले परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया।
पारदर्शिता और दक्षता
साथ ही सभी विभागों को जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करने की बात कही। आयुक्त ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा और स्थानीय माध्यमों से करने पर बल दिया। ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने पंचायत स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
निर्वाचक नामावली की समीक्षा
साथ ही बैठक में उन्होंने विशेष रूप से आगामी 5 अगस्त को एसआईआर-2026 के तहत प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली की तैयारियों की भी समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों एवं आंकड़ों का सूक्ष्म सत्यापन कर सभी प्रक्रियाओं को समय-सीमा के भीतर त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
हालांकि प्रशासन की ओर से आयुक्त के क्षेत्र भ्रमण की भी तैयारी की गई थी। लेकिन दिनभर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में योजनाओं और अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा चलने के कारण उनका क्षेत्रीय दौरा नहीं हो सका। समीक्षा बैठक समाप्त होने के बाद अपराह्न करीब तीन बजे आयुक्त वापस रवाना हुए। प्रस्थान के समय भी उन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
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