Saraikela News: खरसावां और कुचाई प्रखंड में स्टॉक, पीओएस मशीन और मूल्य सूची की हुई जांच

Saraikela News: सरायकेला। डीएओ रोशन नीलकमल ने खरसावां और कुचाई प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में उर्वरकों की उपलब्धता, स्टॉक पंजी, विक्रय अभिलेख और मूल्य सूची के प्रदर्शन की गहन जांच की। साथ ही, पीओएस मशीन के माध्यम से की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टि तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी मिलान किया। निरीक्षण के क्रम में कुचाई प्रखंड क्षेत्र की कुछ उर्वरक दुकानें बंद पाई गईं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएओ ने संबंधित दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित और ठोस कारण के दुकानों को बंद न रखें।

किसानों की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सभी खाद विक्रेता नियमित रूप से अपनी दुकानों का संचालन सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी या लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएओ ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक बिक्री की ऑनलाइन प्रविष्टि पीओएस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से करें। निर्धारित दर से अधिक मूल्य की वसूली नहीं करें। स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख अद्यतन रखें। दुकान में स्टॉक एवं मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन करें। साथ ही किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने, किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी अथवा अनियमितता उत्पन्न नहीं होने देने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में कृषि निरीक्षक मधुसुधन कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।