Saraikela News: सरायकेला: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ओरल हेल्थ कैंप आयोजित, 120 छात्राओं की जांच
Saraikela News: सरायकेला में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य एवं दंत जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 120 छात्राओं की ओरल स्क्रीनिंग की गई और तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य पर सत्र भी आयोजित किए गए। शिक्षकों और स्टाफ ने कार्यक्रम में सहयोग दिया।
Saraikela News: सरायकेला। गैर-संचारी रोग (एनसीडी) विभाग, सरायकेला-खरसावां की ओर से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सरायकेला में एक दिवसीय स्वास्थ्य एवं दंत जांच शिविर आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और डीडीओ डॉ. कामिनी लता के निर्देशन में आयोजित शिविर में सदर अस्पताल की डॉ. रीना सिंह और उनकी टीम ने 120 छात्राओं की ओरल स्क्रीनिंग कर दांतों की देखभाल, स्वच्छता, सही तरीके से ब्रश करने और संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी।शिविर के दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विशेषज्ञों ने तंबाकू सेवन से कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के खतरे के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष सत्र आयोजित कर तनाव प्रबंधन, मानसिक रोगों के लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं और स्टाफ ने सक्रिय सहयोग किया।
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