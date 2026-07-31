Saraikela News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन
Saraikela News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा खरसावां पूर्वी भाग कमेटी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गुरुजनों को अंग वस्त्र और श्रीमद्भागवत भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने गुरु की भूमिका की सराहना करते हुए समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां आकर्षिणी मंदिर में दीप जलाकर क्षेत्र की सुख-शांति की कामना की।
Saraikela News: खरसावां। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खरसावां पूर्वी भाग कमेटी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते उन्हें अंग वस्त्र एवं श्रीमद्भागवत भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश महतो के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्लस टू उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक, छऊ गुरु सह ओड़िया नाटक निर्देशक कामाख्या प्रसाद षाड़गी, शिक्षक नवकुमार मंडल को अंग वस्त्र और गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ही ज्ञान का प्रकाश फैलाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है। सम्मान समारोह के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां आकर्षिणी मंदिर पहुंच कर दीप प्रज्वलित किया। क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।कार्यक्रम में गुरुजनों के योगदान को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया। इस अवसर पर होपना सोरेन, प्रभाकर मंडल, विषकंठ प्रधान, दुर्योधन प्रमाणिक, हेमंत कुमार मंडल, प्रदीप प्रधान, दीपक मंडल, जगदीश मंडल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
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