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Saraikela News: श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला के सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। प्रधानाचार्य ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गुरु जीवन के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व भी बताया गया।

Saraikela News: श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा

Saraikela News: सरायकेला। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय सरायकेला के शांतिकुंज में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष रमानाथ आचार्य, कोषाध्यक्ष प्रसाद महतो, सदस्य गुरुचरण महतो, चिरंजीवी महापात्र, प्रधानाचार्य पार्थ सारथी आचार्य, उप प्रधानाचार्य तुषारकांत पति की ओर से दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ किया गया। वंदना के बाद प्रधानाचार्य पार्थ सारथी आचार्य ने कहा कि गुरु पूर्णिमा आदि गुरु महर्षि वेदव्यास की जयंती की याद में मनाया जाता है। भगवान शिव जिन्हें आदि योगी के रूप में जाना जाता है ने भी इसी दिन सप्त ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए यह दिन भारतीय संस्कृति एवं गुरु-शिष्य परंपरा का पर्व है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। माता-पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमें जीवन का प्रारंभिक ज्ञान एवं संस्कार प्रदान करते हैं。

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गुरु का स्थान

विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष रमानाथ आचार्य ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक पहुंचता है। गुरु समाज को सही दिशा देने वाले प्रेरणास्रोत होते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान एवं समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए संतों, महापुरुषों और महान विभूतियों के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए।

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गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष प्रसाद महतो, शालिनी दीदी ने भीguru-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। उप प्रधानाचार्य तुषारकांत पति ने गौरवशाली भारतीय परंपरा एवं पांडवों के उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को गुरु के प्रति श्रद्धा, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य गुरुचरण महतो, चिरंजीवी महापात्र, प्रधानाचार्य पार्थ सारथी आचार्य, उप प्रधानाचार्य तुषारकांत पति, समस्त आचार्य गण, छात्र उपस्थित रहे। अंत में शांति मंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ कार्यक्रम का सफलता पूर्वक समापन किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है?
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है।
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