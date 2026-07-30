Saraikela News: श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा

Saraikela News: सरायकेला। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय सरायकेला के शांतिकुंज में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष रमानाथ आचार्य, कोषाध्यक्ष प्रसाद महतो, सदस्य गुरुचरण महतो, चिरंजीवी महापात्र, प्रधानाचार्य पार्थ सारथी आचार्य, उप प्रधानाचार्य तुषारकांत पति की ओर से दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ किया गया। वंदना के बाद प्रधानाचार्य पार्थ सारथी आचार्य ने कहा कि गुरु पूर्णिमा आदि गुरु महर्षि वेदव्यास की जयंती की याद में मनाया जाता है। भगवान शिव जिन्हें आदि योगी के रूप में जाना जाता है ने भी इसी दिन सप्त ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए यह दिन भारतीय संस्कृति एवं गुरु-शिष्य परंपरा का पर्व है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। माता-पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमें जीवन का प्रारंभिक ज्ञान एवं संस्कार प्रदान करते हैं。