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Saraikela News: इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला के सिस्टर निवेदिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों को गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व समझाने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रार्थना और गायत्री मंत्र के जाप से विद्यालय परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा फैली। छात्रों ने रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया।

Saraikela News: इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

Saraikela News: सरायकेला। सिस्टर निवेदिता इंग्लिश मीडियम स्कूल सरायकेला में गुरु पूर्णिमा उत्साह एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों को गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन सभा से हुआ। शिक्षक प्रसून ने गुरु पूर्णिमा पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को बताया कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान कर व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी छात्रों से गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता बनाए रखने का आह्वान किया। छात्रों की रचनात्मकता एवं अंग्रेज़ी लेखन क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रों के लिए पैराग्राफ राइटिंग कॉन्टेस्ट आयोजित किया।

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प्रतियोगिता में छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए उत्कृष्ट लेखन कौशल, रचनात्मक सोच और प्रभावशाली अभिव्यक्ति का परिचय दिया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों में भाषा दक्षता, आत्मविश्वास एवं सृजनात्मक लेखन की भावना को विकसित करना था।विद्यालय की प्रार्थना के बाद सभी छात्रों और शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया। सभी के लिए शांति, पवित्रता, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मंत्रोच्चारण से संपूर्ण विद्यालय परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण से गुंजायमान हो उठा। विद्यालय प्रबंधन के मार्गदर्शन और शिक्षकों के सहयोग से कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिकता एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के समन्वय का प्रेरणादायक उदाहरण रहा।

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