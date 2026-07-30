Saraikela News: निजी स्कूल सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव
Saraikela News: सरायकेला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु वेद व्यास की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर ने गुरु के महत्व पर चर्चा की और छात्रों ने आचार्यों के पैर धुलकर उनका सम्मान किया। समारोह में कई शिक्षक और छात्र भी उपस्थित थे।
Saraikela News: सरायकेला। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीनी में श्रद्धाभाव से गुरु वेद व्यास की जयंती गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर के महर्षि वेद व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मौके पर सभी आचार्यों ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर ने कहा गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु का सदैव सम्मान कीजिए। गुरु के चरणों को छूकर प्रणाम करने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नरेंद्र को विवेकानन्द बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस ही थे।
इसके बाद छात्रों ने सभी आचार्यों के पैर धुलवा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में आचार्य त्रिलोचन महतो, फरजाना तबस्सुम, शेखर महतो, प्रदीप ज्योतिषी, लालमोहन महतो, शिल्पा प्रधान, चंदना महतो, अजीत महतो, शांखी सोरेन, संध्या कुमारी, पूनम महतो, प्रियंका कुमारी एवं छात्र उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।