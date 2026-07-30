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Saraikela News: निजी स्कूल सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु वेद व्यास की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर ने गुरु के महत्व पर चर्चा की और छात्रों ने आचार्यों के पैर धुलकर उनका सम्मान किया। समारोह में कई शिक्षक और छात्र भी उपस्थित थे।

Saraikela News: निजी स्कूल सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

Saraikela News: सरायकेला। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीनी में श्रद्धाभाव से गुरु वेद व्यास की जयंती गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर के महर्षि वेद व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मौके पर सभी आचार्यों ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य रणजीत कुमार ठाकुर ने कहा गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु का सदैव सम्मान कीजिए। गुरु के चरणों को छूकर प्रणाम करने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नरेंद्र को विवेकानन्द बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस ही थे।

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इसके बाद छात्रों ने सभी आचार्यों के पैर धुलवा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में आचार्य त्रिलोचन महतो, फरजाना तबस्सुम, शेखर महतो, प्रदीप ज्योतिषी, लालमोहन महतो, शिल्पा प्रधान, चंदना महतो, अजीत महतो, शांखी सोरेन, संध्या कुमारी, पूनम महतो, प्रियंका कुमारी एवं छात्र उपस्थित थे।

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