Saraikela News: शिव शिष्यों ने पूरे जिले में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Saraikela News: सरायकेला में वैश्विक शिव शिष्य परिवार ने जननी दीदी नीलम आनंद मां के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर 'आओ वृक्ष लगाएं हम' अभियान के तहत पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया। शिव शिष्यों ने विभिन्न टीमों में बाँटकर जिले में वृक्षारोपण किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
Saraikela News: सरायकेला। वैश्विक शिव शिष्य परिवार सरायकेला खरसावां के तत्वावधान में शिव शिष्य परिवार के संरक्षक एवं जननी दीदी नीलम आनंद मां के 74वें अवतरण दिवस पर सांस हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, अभियान के तहत पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत शिव शिष्यों ने अलग-अलग टीम बनाकर जिले के हर क्षेत्र में पौधा रोपण किया। मुख्य कार्यक्रम सरायकेला प्रखंड के धातकीडीह शिव मंदिर परिसर में हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में शिव शिष्यों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिव शिष्य परिवार के सदस्य विमल कुमार सिंहदेव ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व है।
उन्होंने कहा कि दीदी नीलम आनंद मां के अवतरण दिवस पर हर वर्ष शिव शिष्य पौधा रोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं।शिव शिष्य मनसा प्रधान ने कहा कि आने वाले दिनों में शिव शिष्य परिवार की ओर से सार्वजनिक जगहों पर पौधा रोपण कर एक हजार से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इसका फायदा आमलोगों को मिल सके। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की। मौके पर विमल कुमार सिंहदेव, मनसा प्रधान, सुषमा, मोनिका, शैल कुमारी, गणेश व शुक्रमणि समेत अन्य उपस्थित थे।
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