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Saraikela News: सालुका एफसी जोजोडीह की टीम बनीं विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: खरसावां के कुचाई प्रखंड के तिलोपदा पंचायत अंतर्गत सामुडीह फुटबॉल मैदान में आयोजित तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। सालुका एफसी जोजोदीह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके हेंब्रम ब्रदर्स को 1-0 से पराजित कर चौंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विधायक दशरथ गागराई ने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

Saraikela News: सालुका एफसी जोजोडीह की टीम बनीं विजेता

Saraikela News: खरसावां। कुचाई प्रखंड के तिलोपदा पंचायत अंतर्गत सामुडीह फुटबॉल मैदान में यूनिट स्टार क्लब के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में कोल्हान क्षेत्र की 64 टीमों ने हिस्सा लिया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में सालुका एफसी जोजोडीह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हेंब्रम ब्रदर्स को 1-0 से पराजित कर चौंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

समापन समारोह

समापन समारोह के मुख्य अतिथि खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। फुटबॉल को किक मारकर फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। मैच के बाद उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में विजेता सालुका एफसी जोजोडीह को 40 हजार रुपये, ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किया गया।

पुरस्कार वितरण

उपविजेता हेंब्रम ब्रदर्स को 23 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। तृतीय स्थान पर रही पुरती स्पोर्टिंग क्लब कुसतुईया टीम और चतुर्थ स्थान पर रही एबीसी पुतुलपीड टीम को 12-12 हजार रुपये, जबकि पंचम स्थान पर बीएस ब्रदर्स एवं छठा स्थान पर रहे मनोहरपुर की टीम को 8,500-8,500 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर गागराई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।

उपस्थित लोग

इस दौरान मुख्य रूप से मुखिया राम सोय, राहुल सोय, मुन्ना सोय, रामलाल सोय, मंगल सिंह सोय, रायसिंह मुंडा, श्यामलाल सोय, अमृत सोय, विकास गोप, जामुदा सोय, सुखराम सोय, बिरसा सोय, वीरेंद्र सोय, अमृत सोय, मोरन सिंह सोय, मंगल हांसदा सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया?
फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खरसावां के कुचाई प्रखंड के तिलोपदा पंचायत अंतर्गत सामुडीह फुटबॉल मैदान में किया गया।
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