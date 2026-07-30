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Saraikela News: रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण अभियान में खाद्य निर्माण, भंडारण, साफ-सफाई, और कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। प्रतिष्ठानों को स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

Saraikela News: रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया

Saraikela News: सरायकेला। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बुधवार को सरायकेला के गैराज मोड़ के समीप स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य निर्माण क्षेत्र, खाद्य भंडारण व्यवस्था, प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई, खाद्य कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, समग्र स्वच्छता व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य कर्मियों की ओर से स्वच्छ वर्दी एवं हेयर कवर का उपयोग सुनिश्चित करने, नियमित रूप से हाथ धोने, कच्चे एवं तैयार खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं हैंडलिंग, खाद्य संपर्क सतहों, उपकरणों एवं बर्तनों की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं संबंधित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।निरीक्षण

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के क्रम में प्रतिष्ठानों में कीट नियंत्रण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। जिन प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कमियां पाई गईं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक किया गया।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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