Saraikela News: NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर बिखर रही फ्लाई ऐश, उड़ती धूल से हादसे का खतरा

Saraikela News: राजनगर प्रखंड क्षेत्र में NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर रूंगठा कंपनी के वाहनों से फ्लाई ऐश गिरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क पर धूल का गुबार उड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोग प्रशासन से सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन करने की मांग कर रहे हैं।

NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर बिखर रही फ्लाई ऐश, उड़ती धूल से हादसे का खतरा

Saraikela News: राजनगर । राजनगर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाले NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर रूंगठा कंपनी के वाहनों से फ्लाई ऐश सड़क पर गिरने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क की समस्या सड़क पर गिरी फ्लाई ऐश की नियमित सफाई नहीं होने से पूरे मार्ग पर धूल का गुबार उड़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कंपनी के वाहनों से परिवहन के दौरान जगह-जगह फ्लाई ऐश सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद कंपनी द्वारा सड़क की सफाई नहीं कराई जाती।

दुर्घटना का खतरा जैसे ही इस मार्ग से भारी वाहन गुजरते हैं, सड़क पर जमा फ्लाई ऐश हवा में उड़ने लगती है। धूल इतनी अधिक हो जाती है कि सामने और पीछे चल रहे वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे हर समय सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

प्रशासन की अनदेखी ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी और कंपनी की लापरवाही के कारण आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

स्थानीय निवासियों की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर गिरी फ्लाई ऐश की नियमित सफाई सुनिश्चित कराई जाए, परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि धूल प्रदूषण और संभावित सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।