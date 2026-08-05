Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saraikela News: NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर बिखर रही फ्लाई ऐश, उड़ती धूल से हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

Saraikela News: राजनगर प्रखंड क्षेत्र में NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर रूंगठा कंपनी के वाहनों से फ्लाई ऐश गिरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क पर धूल का गुबार उड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोग प्रशासन से सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन करने की मांग कर रहे हैं।

NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर बिखर रही फ्लाई ऐश, उड़ती धूल से हादसे का खतरा
NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर बिखर रही फ्लाई ऐश, उड़ती धूल से हादसे का खतरा

Saraikela News: राजनगर । राजनगर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाले NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर रूंगठा कंपनी के वाहनों से फ्लाई ऐश सड़क पर गिरने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क की समस्या

सड़क पर गिरी फ्लाई ऐश की नियमित सफाई नहीं होने से पूरे मार्ग पर धूल का गुबार उड़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कंपनी के वाहनों से परिवहन के दौरान जगह-जगह फ्लाई ऐश सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद कंपनी द्वारा सड़क की सफाई नहीं कराई जाती।

दुर्घटना का खतरा

जैसे ही इस मार्ग से भारी वाहन गुजरते हैं, सड़क पर जमा फ्लाई ऐश हवा में उड़ने लगती है। धूल इतनी अधिक हो जाती है कि सामने और पीछे चल रहे वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे हर समय सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

प्रशासन की अनदेखी

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी और कंपनी की लापरवाही के कारण आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

स्थानीय निवासियों की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि NH-220 हाता-चाईबासा मार्ग पर सड़क पर गिरी फ्लाई ऐश की नियमित सफाई सुनिश्चित कराई जाए, परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि धूल प्रदूषण और संभावित सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

प्रश्न उत्तर

NH-220 पर समस्या क्या है?
NH-220 पर रूंगठा कंपनी के वाहनों से फ्लाई ऐश गिरने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rajnagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।