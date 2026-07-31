Saraikela News: किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान पर मिला उड़द बीज
Saraikela News: खरसावां प्रखंड के हरिभंजा पंचायत में 70 किसानों को खरीफ खेती के लिए 100% अनुदान पर उड़द बीज प्रदान किया गया। मुखिया सिद्धेश्वर जोको ने किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ उठाने और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज से उत्पादन में वृद्धि होगी।
Saraikela News: खरसावां। खरसावां प्रखंड अंतर्गत हरिभंजा पंचायत के सांसद आदर्श ग्राम खेजूरदा में किसानों को खरीफ खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत अनुदान पर उड़द बीज दिया गया। इस दौरान पंचायत के 70 किसानों के बीच उड़द बीज का वितरण मुखिया सिद्धेश्वर जोको के हाथों कराया गया। हरिभंजा पंचायत के मुखिया जोको ने किसानों से सरकार की ओर से संचालित कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों को समय पर बुवाई करने एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी।
बीज वितरण के दौरान किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शत-प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से खेती की लागत कम होगी और बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ेगी। वहीं एटीएम सुखलाल सोय ने कहा कि किसानों की समृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत अनुदान पर उड़द बीज का वितरण सराहनीय पहल है। गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद करेंगे। उनकी खेती की लागत भी कम होगी। कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
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