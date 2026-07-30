Saraikela News: खरकई का जलस्तर बढ़ने से सप्लाई का पानी हुआ मटमैला

Saraikela News: सरायकेला में खरकई नदी के जलस्तर में वृद्धि से पेयजल संकट उत्पन्न हुआ है। मटमैले पानी की सप्लाई से लगभग 2000 घर प्रभावित हैं, लोग बाजार से पीने का पानी खरीदने को मजबूर हैं। क्षेत्र में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, स्थानीय लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

Saraikela News: सरायकेला। खरकई नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। नदी का पानी अत्यधिक मटमैला होने के बावजूद पीएचईडी उसी पानी को लिफ्ट कर सीधे सप्लाई कर रहा है। इसके कारण नगर पंचायत के लगभग 2000 घरों में गंदे और मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। सप्लाई में आ रहे गंदे पानी के कारण प्रभावित इलाकों के ज्यादातर उपभोक्ता बाजार से पीने का पानी खरीदने को मजबूर हैं। आम जनता पर अचानक आर्थिक बोझ बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि फिल्टर किए बिना ही पानी सीधे घरों तक भेजा जा रहा है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। इस संकट का सबसे बुरा असर क्षेत्र की गरीब और मजदूर आबादी पर पड़ा है। आर्थिक तंगी के कारण बड़ी आबादी बाजार से शुद्ध पानी खरीदने में असमर्थ है। ऐसे में वे इसी मटमैले और दूषित पानी को उबाल कर या सीधे पीने को विवश हैं।

पेयजल संकट का कारण इससे क्षेत्र में जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने पीएचईडी की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जब नदी का पानी मटमैला हो चुका था तो विभाग को ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या आधुनिक फिल्टरेशन प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए था। बिना ट्रीटमेंट के पानी की सप्लाई करना सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। जनता ने जिला प्रशासन और नगर पंचायत से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने की मांग की है।

स्थानीय निवासियों की राय -बरसात के कारण नदी का पानी मटमैला हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर देकर साफ किया जाता है। प्रयास है कि लोगों को साफ पानी मिले। इसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है। -ललित इंदुवार, ईई, पीएचईडी, अवर प्रमंडल, सरायकेला

- नल से इतना गंदा और मटमैला पानी आ रहा है कि इसे छूने का भी मन नहीं करता। विभाग को कम से कम पानी को साफ तो करना चाहिए। इस गंदे पानी को पीने से पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा। - प्रकाश पाणी, स्थानीय निवासी

- पीने तो दूर, इस मटमैले पानी से कपड़े धोना और बर्तन साफ करना भी मुश्किल है। मजबूरी में हमें बाजार से महंगे पानी के जार खरीदने पड़ रहे हैं और चापाकल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। - शुभेंदु दास, स्थानीय निवासी

- नदी के गंदे पानी को बिना फिल्टर किए सीधे घरों में भेजना बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर जल्द ही इस पानी की सफाई और शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे -बिरेंद्र केराई, समाजसेवी, सरायकेला