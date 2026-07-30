Saraikela News: नारायणबेड़ा को हरा कर मातकमडीह एसएफसी पहुंची सुपर-5 में
Saraikela News: खरसावां में आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप-2026 के तहत एसएफए मातकमडीह ने डीकेएमसी नारायणबेड़ा को 5-1 से हराकर सुपर-5 में जगह बनाई। नारायणबेड़ा ने पहले हाफ में बढ़त बनाई, लेकिन मातकमडीह ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। सुखराम सोरेन की हैट्रिक ने टीम की जीत सुनिश्चित की।
Saraikela News: खरसावां। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप-2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। बुधवार को अर्जुना स्टेडियम, खरसावां में खेले गए मुकाबले में एसएफए मातकमडीह ने डीकेएमसी नारायणबेड़ा को 5-1 से हरा कर सुपर-5 में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही मातकमडीह सुपर-5 में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले हाथीटांड़ और सुमित एफसी अंतिम पांच टीमों में अपनी जगह बना चुके हैं। मुकाबले की शुरुआत में नारायणबेड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए पहले हाफ में अर्जुन मुर्मू के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि दूसरे हाफ में मातकमडीह ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार पांच गोल दाग दिए।
मातकमडीह की ओर से सुखराम सोरेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक जमाई, जबकि मलखान सिंह सरदार और सोनाराम मुर्मू ने एक-एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की।इस जीत के साथ मातकमडीह ने चार मैचों में तीन जीत और एक ड्रॉ के दम पर सुपर-5 में जगह पक्की कर ली। दिन के दूसरे निर्धारित मुकाबले में बीएमसी धोलूडीह को प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान में नहीं उतरने के कारण वॉक ओवर प्राप्त हुआ। 30 जुलाई के मुकाबले एंजेल एफसी सरगीडीह बनाम यूथ क्लब खामरडीह, दोपहर 02 बजे, रीडिंग एफसी बनाम अर्बन सिटी सीतारामपुर, अपराह्न 3:30 बजे अर्जुना स्टेडियम, खरसावां में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।