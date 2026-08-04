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Saraikela News: विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तैयारी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सरायकेला में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम गरिमा के साथ आयोजित किया जाए और पुलिस को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाए।

Saraikela News: विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तैयारी बैठक

Saraikela News: सरायकेला। नौ अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में डीसी नीतीश कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक बुलाई। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम गरिमा के साथ संपन्न कराई जाए। बैठक में मौजूद एसपी मनोज स्वर्गियारी ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। प्रभावी यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण का खाका तैयार हो।

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वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि विधि-व्यवस्था बनी रहे। एसपी ने सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए।डीसी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और जनजातीय विरासत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, नगर आयुक्त (आदित्यपुर) एजाज अनवर, एसडीओ अभिनव प्रकाश समेत कार्यपालक अभियंता और सभी बीडीओ ने भाग लिया।

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