Saraikela News: पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ खरसावां-कुचाई, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Saraikela News: खरसावां और कुचाई क्षेत्र में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने विभिन्न सामग्रियों से भगवान की पूजा की और सुख-समृद्धि की कामना की। अनेकों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से श्रद्धालु प्रज वो रहे हैं।

Saraikela News: खरसावां। सावन की पहली सोमवारी पर खरसावां और कुचाई क्षेत्र पूरी तरह से शिवमय हो गया। सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।

श्रद्धालुओं का आगमन खरसावां के रामगढ़ स्थित ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर सहित प्रखंड के खरसावां, कुचाई, आमदा, बड़ाबाम्बो और आसपास के शिवालयों में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोना नदी, विभिन्न घाटों, तालाबों और नदियों से पवित्र जल भर कर शिव मंदिरों में पहुंचे। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। कई श्रद्धालुओं ने पहली सोमवारी का व्रत रखकर पूरे दिन भगवान शिव की आराधना की। मंदिरों में महिलाओं और युवतियों की विशेष भागीदारी देखने को मिली। शिव भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।

पूजन सामग्री रामगढ़ बड़ा शिव मंदिर, बाजारसाही छोटा शिव मंदिर, रामगढ़ छोटा शिव मंदिर, खेजुरदा शिव मंदिर, वन परिसर शिव मंदिर, आमदा शिव मंदिर, अरूवां, दितसाई, चिलकु, पदमपुर, बुरूडीह, हांसदा, शिमला, बड़ाबाम्बो, हुड़ीबाबा शिव मंदिर, बुडीतोप, कृष्णापुर, कोलमाईसाई, अयोध्या, गितीलता, जामडीह, आसनतलिया, कुदासिंगी, मुण्डादेव, कुचाई, पोटोबेड़ा, जोजोहातु, तोडांगडीह सहित खरसावां-कुचाई के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

भगवान शिव की आराधना श्रद्धालुओं ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, फल, फूल, धूप-दीप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इसके बाद शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज की संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। पहली सोमवारी के अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति, आस्था और उत्साह का वातावरण देखने को मिला।