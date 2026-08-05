Saraikela News: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 120 छात्राओं की स्वास्थ्य जांच
Saraikela News: सरायकेला में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एक दिवसीय मुख एवं दंत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. रीना सिंह और अन्य विशेषज्ञों ने 120 छात्राओं की ओरल स्क्रीनिंग की। बच्चों को दांतों की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में तंबाकू से दूर रहने की शपथ भी ली गई।
Saraikela News: सरायकेला, संवाददाता । सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरायकेला में एक दिवसीय मुख एवं दंत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष कैंप में सदर अस्पताल सरायकेला की डॉ. रीना सिंह, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी राजू कुमार पासवान, परामर्शदाता अशोक कुमार यादव और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समाजसेवी राधिका कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कैंप के दौरान स्कूल की 120 छात्राओं के मुंह और दांतों की बारीकी से जांच (ओरल स्क्रीनिंग) की गई। विशेषज्ञों ने बच्चों को दांतों की सही देखभाल, नियमित व सही तरीके से ब्रश करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके साथ ही दंत रोगों से बचाव के उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के अधिकारियों, शिक्षकों, स्टाफ और बच्चों ने तंबाकू से दूर रहने की सामूहिक शपथ ली। दंत स्वास्थ्य के साथ-साथ इस शिविर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने छात्राओं और शिक्षकों को मानसिक रोगों के विभिन्न लक्षणों, तनाव प्रबंधन और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया, ताकि बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत बन सकें।
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