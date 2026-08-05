Saraikela News: हेंसल में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन

Saraikela News: राजनगर।राजनगर प्रखंड के पूर्वी भाग हेंसल में भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड स्तरीय मंडल कार्यकारिणी की बैठक मंडल अध्यक्ष उज्जवल मोदक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ-साथ आगामी संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता समन्वय के साथ कार्य करें। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष खिरोद महतो, अजीत मंडल, सन्तु नायक, बिनोद ज्योतिष, राजकपूर प्रधान, शिव दुलाल आचार्य, कृष्णा सरदार, पवित्र महाकुड़, अर्जून महतो, रंजीत गोप, कांचन मंडल, अधिर पंडा, सुखदेव साहु, अजीत परीक्षा, राजकुमार गोप, सूर्य नारायण खंडेलवाल, युधिष्ठिर पांडे, जर्मन महतो सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।