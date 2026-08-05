Saraikela News: सरायकेला : नाबालिग के अपहरण की कोशिश, बक्सर का चालक गिरफ्तार
Saraikela News: सरायकेला-खरसावां के कोलाबिरा में 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के प्रयास में एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी भरत प्रसाद ने बच्चे को पैसे का प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने समय रहते बच्चे को बचा लिया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
Saraikela News: सरायकेला, संवाददाता । सरायकेला-खरसावां के कोलाबिरा में मंगलवार को 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के प्रयास में बिहार के बक्सर के ड्राइवर को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने ही आरोपी को पुलिस को सौंपा, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भरत प्रसाद उर्फ भरत तुरहा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बक्सर सिमरी ग्राम का रहने वाला है और कोलाबिरा स्थित रामकृष्णा फोर्गिंग कंपनी में माल ढुलाई करने वाले वाहन का ड्राइवर है।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, आरोपी भरत प्रसाद ने कोलाबिरा के एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे को अपने जाल में फंसाया। उसने बच्चे को अच्छा काम दिलाने और पैसों का प्रलोभन दिया। आरोपी बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ गाडी में बैठाकर कहीं दूर ले जाने की फिराक में था। आरोपी जब बच्चे को लेकर निकल रहा था, तभी स्थानीय ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। मामला संदिग्ध लगते ही ग्रामीणों ने ड्राइवर को तुरंत पकड़ लिया और कड़ाई से पूछताछ की। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने बच्चे को उसके चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सरायकेला पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भरत प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई।
पुलिस कार्रवाई
फोटो-SKL-1-पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ड्राइवर भरत प्रसाद
सामान्य प्रश्न
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