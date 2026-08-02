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Saraikela News: सदर अस्पताल के पास होटल में शरारती तत्वों ने लगाई आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: सदर अस्पताल के पास शनिवार देर रात असामाजिक तत्वों ने होटल में आग लगा दी। इस घटना में होटल का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। होटल संचालक ने 50 हजार रुपये के नुकसान की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Saraikela News: सदर अस्पताल के पास होटल में शरारती तत्वों ने लगाई आग

Saraikela News: सरायकेला। सदर अस्पताल के पास शनिवार देर रात करीब 01 बजे असामाजिक तत्वों ने होटल के ऊपरी हिस्से में आग लगा दी। इस अगलगी की घटना में होटल के अंदर रखे सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना के समय होटल में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। होटल का ऊपरी हिस्सा बांस और त्रिपाल की मदद से बनाया गया था। इसके कारण आग सुलगते ही उसने तुरंत विकराल रूप ले लिया और लपटें तेजी से उठने लगीं। घटना के वक्त सब-इंस्पेक्टर विनोद टुडू रात्रि गश्त पर थे। तभी अचानक उनकी नजर होटल से उठती तेज आग की लपटों पर पड़ी।

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उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फायर कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।होटल संचालक राजेश कालुंडिया ने बताया कि इस आगजनी में उनके बर्तन, कीमती फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान जल गए हैं। उन्होंने शुरुआती आकलन के आधार पर करीब 50 हजार रुपये के नुकसान की आशंका जताई है। घटना के संबंध में पीड़ित संचालक ने सरायकेला थाना में अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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