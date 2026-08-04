Saraikela News: वार्षिक शारदीय नवरात्र पूजन उत्सव को लेकर बैठक
Saraikela News: सरायकेला। सनातनी दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा के वार्षिक शारदीय नवरात्र पूजन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस साल भी सभी वैदिक अनुष्ठानों और विशेष रूप से सनातनी परंपराओं का पालन किया जाएगा। भक्तों के लिए पूजा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं से मंदिर आने की अपील की गई है।
Saraikela News: सरायकेला। सनातनी दुर्गा पूजा समिति गेस्ट हाउस के तत्वावधान में लगातार तीसरे वर्ष मां दुर्गा के वार्षिक शारदीय नवरात्र पूजन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर समिति की बैठक गेस्ट हाउस स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा के वार्षिक शारदीय नवरात्र पूजन उत्सव का श्रद्धा भाव के साथ आयोजन किया जाएगा। जिसमें विशेष रूप से विशुद्ध सनातनी परंपराओं का अनुपालन करते हुए चंडी पाठ सहित सभी वैदिक अनुष्ठानों का पालन किया जाएगा। भक्त श्रद्धालुओं के मां दुर्गा के पूजन के लिए व्यवस्था की जाएगी।
इसके साथ ही मां दुर्गा के दर्शन एवं पूजन करने पहुंचने वाले माता के भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंडाल पहुंच कर माता के दर्शन करते हुए भक्ति भाव से माता की आराधना करें। बैठक में चंचल श्रीवास्तव, संतोष कुमार, प्रकाश कुमार, ललन कुमार पांडेय, जुगल तापेय, जितेंद्र सिंह, मनोज कुमार प्रधान, सोमेश दास, अजय कुमार मिश्रा, अरविंद कुमार सिन्हा, पवन कुमार, नवीन कुमार, मिथिलेश पोद्दार, कैलाश पोद्दार, प्रशांत कुमार घोषाल और प्रशांत कुमार भारती मौजूद रहे।
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